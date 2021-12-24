МИД: совместные учения НАТО и Киева направлены против России

По мнению главы Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, все учения, которые проводит НАТО на Украине, направлены против России.

Как заявил Полищук в интервью РИА Новости, НАТО вместе с Киевом провёл в 2021 году семь совместных учений, включая самые масштабные за последние пару десятков лет Defender Europe. Глава департамента указал, что на 2022 год запланировано ещё больше учений — девять, с большим количеством задействованных в них военнослужащих: в них примут участие до 64 тысяч военных, а число воздушной техники и кораблей вырастет по сравнению с 2021 годом в три и четыре раза соответственно.

"Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО… Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность", — отметил Полищук.

В феврале 2019 года украинские власти закрепили курс страны в НАТО и ЕС путём принятия соответствующих поправок в Конституции. Украина таким образом стала шестым партнёром НАТО с расширенными возможностями.

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