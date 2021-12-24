Большинство британцев опасается говорить о своих политических предпочтениях и социальных взглядах из-за возможной негативной реакции.
Это выяснили социологи британского отделения международной организации YouGov (Что думает мир) проводившие соцопрос, участниками которого стали 1677 взрослых граждан страны.
По результатам опроса:
Опрос показал, что в большинстве случаев люди предпочитают промолчать про "трендовые" темы:
Среди других взглядов, которые люди предпочитают скрывать, — "убеждение в том, что у этнических меньшинств в Великобритании всё так же хорошо, как у белых британцев” и "проблемы с трансгендерами" — 29% тех, кто не согласен с утверждением” трансгендерная женщина — это женщина", предпочитают "помалкивать".
Большинство респондентов заявили, что не готовы говорить вслух про ЛГБТК-людей, потому что не считают, что "с ними всё в порядке".
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