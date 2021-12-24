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О чём боятся громко говорить британцы

Мир

Большинство британцев опасается говорить о своих политических предпочтениях и социальных взглядах из-за возможной негативной реакции.

О чём боятся громко говорить британцы

Это выяснили социологи британского отделения международной организации YouGov (Что думает мир) проводившие соцопрос, участниками которого стали 1677 взрослых граждан страны.

По результатам опроса:

  • 57% заявили, что они предпочитают воздерживаться от выражения своих политических или социальных взглядов "из-за страха осуждения или негативных ответов со стороны других";
  • 27% сказали, что они всегда выражают свои взгляды "открыто".

О чём конкретно не говорят британцы

Опрос показал, что в большинстве случаев люди предпочитают промолчать про "трендовые" темы:

  • 33% тех, кто считает высокий уровень иммиграции плохим для страны, заявили, что скрывают свои взгляды на этот вопрос от других,
  • 10% людей с проиммиграционными взглядами делают то же самое.

Среди других взглядов, которые люди предпочитают скрывать, — "убеждение в том, что у этнических меньшинств в Великобритании всё так же хорошо, как у белых британцев” и "проблемы с трансгендерами" — 29% тех, кто не согласен с утверждением” трансгендерная женщина — это женщина", предпочитают "помалкивать".

Большинство респондентов заявили, что не готовы говорить вслух про ЛГБТК-людей, потому что не считают, что "с ними всё в порядке".

Между тем:

  • около 43% участников опроса заявили, что защита людей от оскорбительных или ненавистнических высказываний должна быть приоритетом;
  • 38% ратуют за свободу слова.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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