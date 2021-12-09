Россиян ожидает "грустный и бедный" Новый год — соцопросы

В преддверии Нового года социологи провели массу опросов на темы, как россияне относятся к празднику, каким будет новогодний стол и что вызывает раздражение в этот период.

Итоги исследований оказались очень характерными.

Как правило, основная проблема каждый год — это подорожание самых базовых продуктов для праздничного стола. Новый год для большинства россиян — наступает время тратить деньги.

Например, самый простой праздничный стол к Новому году обойдётся российской семье из четырёх человек почти в 11,5 тыс. рублей, сообщили специалисты кафедре ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

Такой стол будет "с шампанским и крепкими алкогольными напитками, простыми рыбными и мясными деликатесами, икрой, традиционным оливье, овощами и фруктами".

Ещё социологи выяснили, как же будут праздновать Новый год жители разных регионов. Об этом рассказали в ходе Zoom-конференции "Покупательная способность: тренды 2021 года".

Вообще, примерно треть россиян (в основном из провинции — малых городов и посёлков) считают, что цены на продукты слишком высоки, чтобы они могли позволить себе деликатесы и разносолы даже на Новый год. Выходить из положения все будут как обычно — меняя традиционные радости для желудка на их менее затратные аналоги, часто вредные или вовсе синтетические.

и разносолы даже на Новый год. Выходить из положения все будут как обычно — меняя традиционные радости для желудка на их менее затратные аналоги, часто вредные или вовсе синтетические. Ещё треть сообщила, что у них будет "стандартный набор, как в любой другой год" .

. Чуть меньше трети похвалились (жители столиц и миллионников) — у них будет "богатый", "сытный", "достойный" стол с деликатесами .

. 1% заявил, что по разным причинам и вовсе не отмечает Новый год.

Чтобы соответствовать своему пониманию "вкусного и прекрасного", 11% опрошенных россиян… возьмут кредит, чтобы отметить праздник.

Из них 38% готовы взять до 50 тыс. рублей, 25% — до 100 тыс. Таковы результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Кроме цен, есть ещё банальное нежелание напрягаться.

Готовить перед Новым годом чаще не нравится женщинам, приобретать продукты — мужчинам, а поиск подарков одинаково раздражает представителей обоих полов. По данным SuperJob, уборка и украшение квартиры, мытьё посуды и прочие сопутствующие дела раздражают россиян не меньше потраченных денег.

Затраты на Новый год действительно увеличились на 19% в годовом выражении, почти до 5 тыс. рублей, рассказали аналитики "Платформы ОФД".

Тот же оливье вырос в цене по сравнению с 2020 годом почти на 21%. Причины роста цен связаны с плохим урожаем, нехваткой рабочей силы и проблемами с логистикой.

В этом году примерно 62% россиян останутся без корпоративов, а Новый год в одиночестве или социальных сетях и мессенджерах проведёт примерно 24% населения, отметили эксперты "Социальной психологии".

Авторы проекта "Мэйдэй. Хроника пикирования" сообщили, что наши сограждане точно собираются поставить на новогодний стол:

салаты "Оливье",

"Мимоза",

крабовый,

селёдку под шубой,

шпроты,

заливное или холодец,

икру и красную рыбу,

курицу (индейку, утку) или мясное блюдо,

мандарины,

сладкое (торт "Наполеон", конфеты и т. п.).

Также наши соотечественники заявили: они не представляют праздник без распития водки, коньяка или шампанского (а то и всего вместе).

А что касается купленных в кредит продуктов, то не исключено, что с 2020 года многие едят больше колбасы из белка насекомых и корнеплодов (не зная об этом) с искусственной икрой.

Последнее спровоцировало падение производство икры лососевых рыб, но главным образом — падение доходов населения и низкую цену на заменитель из желатина, рыбьего жира и красителя.

"Многие хотят поставить икру на новогодние столы, но не могут себе позволить настоящую из-за роста её цены. Тогда жители регионов приобретают "чёрную икру по 200 рублей за банку", делают красивые фото, многие её даже едят", — заявил представитель крупного поставщика.

Впрочем, как говорится, богатые тоже плачут.

По сведениям издания The Bell, на прошлый Новый год бизнесменам и чиновникам пришлось потратить аж 52 млрд рублей!

В эту сумму входили и мероприятия, и подарки, и аренда яхт, самолётов, вилл, а также текущие расходы — такие расчёты озвучили участники конференции "Стратегии-2021: бизнес после пандемии".

Напомним, что богатые россияне (так называемая "1000 семей") тратят только на текущую жизнь (не бизнес и без покупок яхт, самолётов и антиквариата) по $70 млн в год каждая. Так элита страны "проедает" не менее $200 млрд в год. Сумма, на минуточку, сопоставима с бюджетом РФ.

А менее обеспеченные россияне планируют свои праздники в Сочи, Крыму и Калининграде (а также в Москве, Петербурге и Казани). Такие выводы можно сделать на основании бронирования жилья, отелей и билетов. Так что каждый развлекается как может — время такое.

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