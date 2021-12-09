EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Россиян ожидает "грустный и бедный" Новый год — соцопросы

Общество » Семья » Кошелек

В преддверии Нового года социологи провели массу опросов на темы, как россияне относятся к празднику, каким будет новогодний стол и что вызывает раздражение в этот период.

Россиян ожидает "грустный и бедный" Новый год — соцопросы

Итоги исследований оказались очень характерными.

Как правило, основная проблема каждый год — это подорожание самых базовых продуктов для праздничного стола. Новый год для большинства россиян — наступает время тратить деньги.

Например, самый простой праздничный стол к Новому году обойдётся российской семье из четырёх человек почти в 11,5 тыс. рублей, сообщили специалисты кафедре ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

Такой стол будет "с шампанским и крепкими алкогольными напитками, простыми рыбными и мясными деликатесами, икрой, традиционным оливье, овощами и фруктами".

Ещё социологи выяснили, как же будут праздновать Новый год жители разных регионов. Об этом рассказали в ходе Zoom-конференции "Покупательная способность: тренды 2021 года".

  • Вообще, примерно треть россиян (в основном из провинции — малых городов и посёлков) считают, что цены на продукты слишком высоки, чтобы они могли позволить себе деликатесы и разносолы даже на Новый год. Выходить из положения все будут как обычно — меняя традиционные радости для желудка на их менее затратные аналоги, часто вредные или вовсе синтетические.
  • Ещё треть сообщила, что у них будет "стандартный набор, как в любой другой год".
  • Чуть меньше трети похвалились (жители столиц и миллионников) — у них будет "богатый", "сытный", "достойный" стол с деликатесами.
  • 1% заявил, что по разным причинам и вовсе не отмечает Новый год.

Чтобы соответствовать своему пониманию "вкусного и прекрасного", 11% опрошенных россиян… возьмут кредит, чтобы отметить праздник.

Из них 38% готовы взять до 50 тыс. рублей, 25% — до 100 тыс. Таковы результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Кроме цен, есть ещё банальное нежелание напрягаться.

Готовить перед Новым годом чаще не нравится женщинам, приобретать продукты — мужчинам, а поиск подарков одинаково раздражает представителей обоих полов. По данным SuperJob, уборка и украшение квартиры, мытьё посуды и прочие сопутствующие дела раздражают россиян не меньше потраченных денег.

Затраты на Новый год действительно увеличились на 19% в годовом выражении, почти до 5 тыс. рублей, рассказали аналитики "Платформы ОФД".

Тот же оливье вырос в цене по сравнению с 2020 годом почти на 21%. Причины роста цен связаны с плохим урожаем, нехваткой рабочей силы и проблемами с логистикой.

В этом году примерно 62% россиян останутся без корпоративов, а Новый год в одиночестве или социальных сетях и мессенджерах проведёт примерно 24% населения, отметили эксперты "Социальной психологии".

Авторы проекта "Мэйдэй. Хроника пикирования" сообщили, что наши сограждане точно собираются поставить на новогодний стол:

  • салаты "Оливье",
  • "Мимоза",
  • крабовый,
  • селёдку под шубой,
  • шпроты,
  • заливное или холодец,
  • икру и красную рыбу,
  • курицу (индейку, утку) или мясное блюдо,
  • мандарины,
  • сладкое (торт "Наполеон", конфеты и т. п.).

Также наши соотечественники заявили: они не представляют праздник без распития водки, коньяка или шампанского (а то и всего вместе).

А что касается купленных в кредит продуктов, то не исключено, что с 2020 года многие едят больше колбасы из белка насекомых и корнеплодов (не зная об этом) с искусственной икрой.

Последнее спровоцировало падение производство икры лососевых рыб, но главным образом — падение доходов населения и низкую цену на заменитель из желатина, рыбьего жира и красителя.

"Многие хотят поставить икру на новогодние столы, но не могут себе позволить настоящую из-за роста её цены. Тогда жители регионов приобретают "чёрную икру по 200 рублей за банку", делают красивые фото, многие её даже едят", — заявил представитель крупного поставщика.

Впрочем, как говорится, богатые тоже плачут.

По сведениям издания The Bell, на прошлый Новый год бизнесменам и чиновникам пришлось потратить аж 52 млрд рублей!

В эту сумму входили и мероприятия, и подарки, и аренда яхт, самолётов, вилл, а также текущие расходы — такие расчёты озвучили участники конференции "Стратегии-2021: бизнес после пандемии".

Напомним, что богатые россияне (так называемая "1000 семей") тратят только на текущую жизнь (не бизнес и без покупок яхт, самолётов и антиквариата) по $70 млн в год каждая. Так элита страны "проедает" не менее $200 млрд в год. Сумма, на минуточку, сопоставима с бюджетом РФ.

А менее обеспеченные россияне планируют свои праздники в Сочи, Крыму и Калининграде (а также в Москве, Петербурге и Казани). Такие выводы можно сделать на основании бронирования жилья, отелей и билетов. Так что каждый развлекается как может — время такое.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Деньги, гаждеты и чтобы мама не умерла: о чем россияне просят Деда Мороза?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Заммэра: В трёх округах Москвы появится более 9,5 тысяч новых рабочих мест
Роспотребнадзор: 28 россиян, которые вернулись из ЮАР, госпитализировали с COVID
В МИД Германии призвали не считать суверенитет Украины предметом торга
Погранстража Польши: мигранты не прекращают штурмовать границу и применяют силу
Гинцбург назвал сроки принятия решения об изменении "Спутника V" под "омикрон"
"Неприятный сюрприз": эстонский политик требует не допускать РФ на встречи НАТО
Диетолог назвала полезные сорта рыбы
Валерия назвала причину, по которой Пригожин решил похудеть
Садальский о блокировке YouTube-канала Шукшиной: "Что за 37 год"
Instagram вернёт хронологическую ленту в начале 2022 года
Последние материалы
Россияне скупают квартиры по 9-15 метров от безденежья
Садальский о блокировке YouTube-канала Шукшиной: "Что за 37 год"
Instagram вернёт хронологическую ленту в начале 2022 года
Екатерина Андреева предстала в тряпочке вместо платья
Попова: в России начали изучать детский иммунитет к коронавирусу
В IMDb рассказали о самых популярных фильмах и сериалах 2021 года
Жители Китая сравнили гарантии НАТО с туалетной бумагой: "Ничем не отличаются"
Пассажирам самолётов без QR-кода могут не вернуть деньги за билеты
Кому из россиян поступят выплаты в 100 тысяч рублей после 14 декабря
Свыше 570 тысяч детей заразились COVID-19 в РФ с начала года
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Ирина Шлионская В основу сериала "Твин Пикс" легло реальное преступление Ирина Шлионская Василий Амирджанов Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих Василий Амирджанов Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Мир. Новости мира
Путин о "нападении РФ на Украину": Россия вправе обеспечивать свою безопасность
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Мир. Новости мира
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников