В прокуратуру Варшавы подано уведомление о подозрении в совершении преступлений президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он обвиняется в геноциде и преступлении против человечности. Назревает ответный ход.
Об этом пишет Interia, которая взяла интервью у адвоката потерпевших Томаша Вилиньского.
Преступления якобы совершены против:
Ещё одно преступление касается угона самолёта самолета Ryanair под польским флагом, которое классифицируется как "воздушное пиратство", а точнее "государственный терроризм".
Ещё одно обвинение основано на ст. 119 Уголовного закона Польши — "противозаконные угрозы", в частности, в адрес активистов оппозиции со стороны сотрудников КГБ и самого Лукашенко, — поясняет адвокат.
По его словам, статья 113 Уголовного кодекса Польши позволяет возбуждать и вести дела в отношении иностранцев, находящихся за границей, и в отношении действий, совершенных за границей против иностранцев, если это вытекает из международных соглашений или в целом международного права, согласно Римского статута МУС.
Вилиньский утверждает, что доказательства задокументированы и "очень веские" .
К концу января Вилински должен подать уведомление о подозрении и в Международный уголовный суд в Гааге.
Ранее заявление в Федеральную прокуратуру о преступлениях против человечности, якобы совершенных Александром Лукашенко было подано в ФРГ от имени 10 пострадавших " в репрессиях". Немецкие правозащитники также подали иск в ФРГ против 6 высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко. Будет ли инициировано расследование, решает теперь глава Федеральной прокуратуры Германии. Это же относится и к полькой прокуратуре.
Пока обвиняемые находятся в Белоруссии, они не могут быть привлечены к ответственности ни в Польше, ни в Германии. А поскольку Белоруссия их не выдаст, то они будут защищены от уголовного преследования.
А вот Минск также может подать иск против Томаша Вилиньского и других "правозащитников", подозреваемых в поддержке террористических организаций, финансируемых и поддерживаемых США и их вассалами в Белоруссии.
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