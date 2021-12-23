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Прокуратура Польши рассмотрит подозрение против президента Лукашенко

Мир

В прокуратуру Варшавы подано уведомление о подозрении в совершении преступлений президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он обвиняется в геноциде и преступлении против человечности. Назревает ответный ход.

Об этом пишет Interia, которая взяла интервью у адвоката потерпевших Томаша Вилиньского.

Преступления якобы совершены против:

  • "национально-политической группы белорусов, которые идентифицируют себя, в частности, с бело-красно-белым флагом и слоганом "Живе Беларусь!", которая его уполномочила, но их имена он раскрывать не может,
  • иракцев, видимо, мигрантов,
  • группы перечисленных в подозрении поляков и "всех белорусов, подвергшихся репрессиям".

Ещё одно преступление касается угона самолёта самолета Ryanair под польским флагом, которое классифицируется как "воздушное пиратство", а точнее "государственный терроризм".

Ещё одно обвинение основано на ст. 119 Уголовного закона Польши — "противозаконные угрозы", в частности, в адрес активистов оппозиции со стороны сотрудников КГБ и самого Лукашенко, — поясняет адвокат.

По его словам, статья 113 Уголовного кодекса Польши позволяет возбуждать и вести дела в отношении иностранцев, находящихся за границей, и в отношении действий, совершенных за границей против иностранцев, если это вытекает из международных соглашений или в целом международного права, согласно Римского статута МУС.

Вилиньский утверждает, что доказательства задокументированы и "очень веские" .

К концу января Вилински должен подать уведомление о подозрении и в Международный уголовный суд в Гааге.

Ранее заявление в Федеральную прокуратуру о преступлениях против человечности, якобы совершенных Александром Лукашенко было подано в ФРГ от имени 10 пострадавших " в репрессиях". Немецкие правозащитники также подали иск в ФРГ против 6 высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко. Будет ли инициировано расследование, решает теперь глава Федеральной прокуратуры Германии. Это же относится и к полькой прокуратуре.

Пока обвиняемые находятся в Белоруссии, они не могут быть привлечены к ответственности ни в Польше, ни в Германии. А поскольку Белоруссия их не выдаст, то они будут защищены от уголовного преследования.

А вот Минск также может подать иск против Томаша Вилиньского и других "правозащитников", подозреваемых в поддержке террористических организаций, финансируемых и поддерживаемых США и их вассалами в Белоруссии.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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