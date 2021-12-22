Белорусские правоохранители задержали несколько человек за попытки совершения терактов. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
"Сегодня ночью — вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты", — цитирует БелТА заявление главы государства на встрече с активом Гомельской области.
По словам Лукашенко, теракты предполагалось совершить в отношении госслужащих, в числе которых — работники прокуратуры и судьи. Президент отметил, что в ряде случаев правоохранителям удалось зафиксировать незаконные действия задержанных на видео.
Глава республики рассказал, что одного из злоумышленников в настоящее время ищут.
"Одного ищем. Найдём. Вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его", — заявил Лукашенко.
Он предупредил о возможных попытках злоумышленников, стремящихся к обострению ситуации в стране, проникнуть в госаппарат.
"У них важнейшая цель — влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду. Будьте аккуратны при подборе кадров", — подчеркнул президент.
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