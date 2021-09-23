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Лукашенко заявил о "шпионах" и "вредителях" на предприятиях Белоруссии

Мир

Случаи передачи на Запад информации о действиях белорусских властей по поддержанию промышленности в условиях санкций выявили на предприятиях страны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром промышленности республики Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьером Юрием Назаровым.

Лукашенко заявил о "шпионах" и "вредителях" на предприятиях Белоруссии

"Мерзавцев несколько там ещё кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда… Нескольких мы выявили", — цитирует заявление президента его пресс-служба.

Александр Лукашенко заверил, что те, кого поймали на подобной деятельности, "сядут, и надолго".

Президент заявил, что на предприятиях страны ещё остались такие "вредители".

"Единицы, но ещё остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству", — подчеркнул Лукашенко.

Президент призвал главу Минпрома и вице-премьера обратить внимание руководителей предприятий на случаи такой деятельности.

"На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", — сказал Александр Лукашенко.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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