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Китайцы призвали Россию возродить Организацию Варшавского договора

Мир

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о том, что если Североатлантический альянс продолжит расширяться на Восток, то Москва будет вынуждена принять "адекватные ответные военно-технические меры".

Китайцы призвали Россию возродить Организацию Варшавского договора

Один из пользователей написал, что когда распался СССР, то Организация Варшавского договора (ОВД) перестала существовать.

"Русские наивно думали, что в НАТО больше нет необходимости, и не ожидали, что альянс не только не распадется, но и расширится до границ бывшего Советского Союза", — отметил комментатор под статьёй в "Гуаньча".

Другой юзер посоветовал Путину восстановить ОВД и расширить Шанхайскую организацию сотрудничества на запад, чтобы включить в неё Сербию, Белоруссию, КНДР, Кубу, Венесуэлу, Иран и другие государства. Новый блок будет бороться с НАТО, написал пользователь.

Комментатор с ником fsp250 объяснил, что неправильно считать европейцев сумасшедшими, поскольку они просто марионетки США. Американцы используют их, чтобы не терять лидерство на мировой арене, добавил китайский юзер.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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