Путин и Шольц побеседовали по поводу предложения РФ о гарантиях безопасности

Лидер РФ Владимир Путин лично ознакомил канцлера ФРГ Олафа Шольца с предложениями РФ относительно гарантий безопасности в Европе, подразумевающих отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, которую цитирует РИА Новости.

"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений" — сообщили в пресс-службе.

Представители Кремля уточнили, что Путин разъяснил Шольцу суть проекта предложения России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. Проекты предложенных соглашений были переданы заинтересованным странам Запада, включая Германию.

В Кремле уточнили, что по итогам разговора двух лидеров было решено продолжать двусторонний диалог по вопросам безопасности.

"Условлено продолжить обмен мнениями по затронутым и другим темам международной и двусторонней повестки дня в ходе дальнейших контактов", — подытожили в Кремле.

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