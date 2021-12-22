Народная милиция Луганской народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат, который Вооружённые силы Украины планировали использовать для того, чтобы корректировать огонь в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Минобороны ЛНР Антон Микужис.
Инцидент произошёл 21 декабря. Украинские силовики попытались обстрелять позиции ополченцев из подконтрольного Киеву Светлодарска. Чтобы скорректировать огонь и сделать видеозаписи, военные ВСУ запустили беспилотник квадрокоптерного типа. Бойцам ЛНР удалось сбить дрон, который "упал в межпозиционном пространстве".
По словам Микужиса, украинцы планировали спровоцировать ополченцев на ответные действия и зафиксировать это с помощью видеокамеры, установленной на БПЛА.
"В итоге готовившаяся провокация не увенчалась успехом", — цитирует Микужиса РИА Новости.
Напомним, что минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники в Донбассе.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армиям народных республик Донбасса нечем сбивать "Байрактары", поэтому нужна помощь России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
А может быть, и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это такой асимметричный ответ полякам.