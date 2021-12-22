В ЛНР сбит украинский беспилотник

Народная милиция Луганской народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат, который Вооружённые силы Украины планировали использовать для того, чтобы корректировать огонь в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Минобороны ЛНР Антон Микужис.

Инцидент произошёл 21 декабря. Украинские силовики попытались обстрелять позиции ополченцев из подконтрольного Киеву Светлодарска. Чтобы скорректировать огонь и сделать видеозаписи, военные ВСУ запустили беспилотник квадрокоптерного типа. Бойцам ЛНР удалось сбить дрон, который "упал в межпозиционном пространстве".

По словам Микужиса, украинцы планировали спровоцировать ополченцев на ответные действия и зафиксировать это с помощью видеокамеры, установленной на БПЛА.

"В итоге готовившаяся провокация не увенчалась успехом", — цитирует Микужиса РИА Новости.

Напомним, что минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники в Донбассе.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армиям народных республик Донбасса нечем сбивать "Байрактары", поэтому нужна помощь России.

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