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В ЛНР сбит украинский беспилотник

Мир

Народная милиция Луганской народной республики сбила украинский беспилотный летательный аппарат, который Вооружённые силы Украины планировали использовать для того, чтобы корректировать огонь в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Минобороны ЛНР Антон Микужис.

В ЛНР сбит украинский беспилотник

Инцидент произошёл 21 декабря. Украинские силовики попытались обстрелять позиции ополченцев из подконтрольного Киеву Светлодарска. Чтобы скорректировать огонь и сделать видеозаписи, военные ВСУ запустили беспилотник квадрокоптерного типа. Бойцам ЛНР удалось сбить дрон, который "упал в межпозиционном пространстве".

По словам Микужиса, украинцы планировали спровоцировать ополченцев на ответные действия и зафиксировать это с помощью видеокамеры, установленной на БПЛА.

"В итоге готовившаяся провокация не увенчалась успехом", — цитирует Микужиса РИА Новости.

Напомним, что минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники в Донбассе.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армиям народных республик Донбасса нечем сбивать "Байрактары", поэтому нужна помощь России.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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