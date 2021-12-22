В Белоруссии отвергли причастность к возникновению кризиса с мигрантами

Белорусская сторона заявила о своей невиновности в возникновении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Это Европа пообещала беженцам лучшую жизнь, сообщили в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.

Ведомство подготовило обращение к европейским парламентариям, в котором категорически отвергают причастность Белоруссии к возникшей проблеме с мигрантами.

"Белоруссия не является причиной и источником этой проблемы. Вами, европейскими политиками, этим беженцам была обещана лучшая жизнь", — передаёт ТАСС сообщение парламента.

Также отмечается, что правоохранительные органы Белоруссии зафиксировали факты совершения преступных действий со стороны Польши по отношению к мигрантам. Собранные данные планируется направить в международные организации.

Ранее стало известно, каким образом мигранты пересекают границу с Польшей и попадают в Германию. Об уже отработанной схеме рассказали сами беженцы. Нелегалы признались, что ещё на родине в Ираке они заключили договорённость с турфирмой, которая за деньги помогает им проделать этот путь.

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