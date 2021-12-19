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Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию

Мир

Мигрантам, расположившимся на польско-белорусской границе, за деньги помогают перейти на территорию Польши, а затем их отправляют в Германию. Об уже отработанной схеме рассказали сами беженцы, которые находятся сейчас в распределительном центре в Дрездене.

Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию

Нелегалы признались, что ещё на родине в Ираке они заключили договорённость с турфирмой. На такси из Минска их везли к совместной границе Белоруссии и Польши, однако прибыли они не в то место, где уже обосновался стихийный лагерь мигрантов, а в другую точку, они так и не смогли объяснить, куда именно. После общего сбора белорусские силовики пропускают беженцев на нейтральную территорию.

"Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночёвками в лесу без еды, во время которых они искали способ пробраться в страну. В последний день всю группу "накрыли" польские пограничники", — сообщило РБК.

Отмечается, что некоторым мигрантам всё-таки удалось прорваться. Они рассказали, что после пересечения границы провели ещё три дня в Польше, а потом за ними приехала машина.

"Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили ещё в Ираке до вылета из страны. Так что всё было согласно договорённости", — поделился подробностями один из беженцев.

Нелегалов отвезли во Франкфурт-на-Майне, где они провели ещё неделю, затем их задержала полиция и отправила в миграционный центр, из которого их перевезли в Дрезден.

Pravda.Ru писала, что на польско-белорусской границе до сих пор продолжаются беспорядки: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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