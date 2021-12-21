Шойгу: США сформировали в Европе "многосферную" бригаду

Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США создали на территории Европы "многосферную" бригаду, которую планируется вооружить разными видами ударного ракетного оружия. Как сообщает РИА Новости, это заявление было сделано министром во время заседания итоговой коллегии министерства обороны РФ.

"В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована "многосферная" бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия", — объяснил Шойгу.

Министр рассказал, что в Польше сейчас ведётся создание инфраструктуры для того, чтобы дислоцировать там бронетанковую бригаду США, а также заканчивается строительство противоракетного комплекса Aegis Ashore. По информации министра, такой же объект есть и в Румынии, и на нём уже ведётся боевое дежурство. Глава ведомства отметил, что американцы продолжают разворачивать тихоокеанское отделение своей системы глобальной ПРО.

"Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО", — сказал Шойгу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.