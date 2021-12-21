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Тимошенко дала дельный совет подозреваемому в госизмене Порошенко

Мир

Ветеран украинской политики Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту страны Петру Порошенко, которого накануне обвинили (в очередной раз) в госизмене "не убегать" из Незалежной.

Тимошенко дала дельный совет подозреваемому в госизмене Порошенко

Свой совет лидер "Батькивщины" передала Порошенко с экрана телевизора, выступая в эфире ТК "Украина-24".

Юлия Тимошенко напомнила аудитории, что она "знает ситуацию с политическими репрессиями", как никто другой, поскольку "побывала внутри". И на основании этого к ней стоит прислушаться".

Всего советов экс-президенту экс-премьер дала

"Первый совет. Если он уверен в своей правоте и на душе у него спокойно, потому что совесть чиста, то выезжать сейчас из Украины категорически нельзя. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если чувствуешь и знаешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", — сказала Тимошенко.

И вдогонку дала ещё один совет: не сдаваться.

"Второй совет. Безусловно, суды зависимы… Но нельзя категорически сдаваться — это очень важно. Если правда за тобой — иди в ЕСПЧ, другие международные суды. Причём публично. И борись. Я советую Петру Алексеевичу набраться мужества и уверенности. Если прав, то пусть идёт вперёд и доказывает".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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