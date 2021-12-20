EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юлию Пересильд разыскивают приставы из-за долгов
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
"Ситуация выходит из-под контроля": Анна Седокова высказалась о "ковиде"
Астролог Богданов дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Депутат Ананских опроверг заявление Борреля о давлении РФ на ЕС с помощью СП-2
Адвокат жены Лепса рассказала, ждёт ли супругов раздел имущества
Собчак прилетел новый судебный иск за "ненависть к цыганам"
Симоньян ответила на запрет делать покупки в Париже: "И что, теперь никогда?"

Американский журналист о годовом "отчёте" Белого дома: "Искажение реальности"

Мир

Администрация Белого дома подвела итоги первого года президентства Джо Байдена. "Список достижений" оформлен в виде брошюры и разослан в СМИ.

Как отмечает The Wall Street Journal, "данный документ имеет мало общего с реальностью, поскольку факты, изложенные в нём перевёрнуты почти на 180º". В доказательство издание приводит серию твитов консервативного журналиста Дрю Холдена, в которой он комментирует "пропагандистскую брошюру Белого дома":

 

"В конце концов, в 2021 году хвастаться было нечем. Инфляция была рекордно высокой. Наш катастрофический уход из Афганистана был унизительным. Пограничный кризис охватил Юго-Запад. При администрации Байдена от COVID-19 умерло больше людей, чем во время правления Дональда Трампа в прошлом году несмотря на то, что Байден заявил во время последних президентских дебатов, что "любой, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов Америки". И вместо того, чтобы, признав ошибки, тихо уйти, он (Байден) хвастается перед СМИ тем, как прошел первый год его правления", — пишет The Wall Street Journal.

Холден же назвал "отчёт" "войной с реальностью" и "отчаянием в конце года, которое, как они (администрация Белого дома) надеются, купит пресса".

В памятке, по словам Холдена, "рассказывается, как, несмотря на беспрецедентные кризисы и противодействие республиканцев в Конгрессе, президент Байден и демократы сделали огромную работу для американского народа в 2021 году”.

О каких достижениях Байдена рассказал Белый дом

70% скачок вакцинации

"В это время в прошлом году: менее 1% американцев были полностью вакцинированы. Сегодня: Более 71% взрослых американцев полностью вакцинированы”.

Комментарий Дрю Холдена:

"забыли" о том, что три препарата для вакцинации были разработаны при предшественнике, Дональде Трампе.

 

Создание рабочих мест

Белый дом взял на себя ответственность за создание рабочих мест, даже несмотря на то, что ежемесячные показатели занятости часто были намного ниже оценок, и многие государственные рабочие места, созданием которых гордится администрация, находились в штатах, которые нарушили федеральное руководство по блокировкам и мандатам на маски, занимаясь тем, что Байден однажды незабываемо назвал "неандертальским мышлением”.

"За последние 3 месяца администрации Трампа в среднем 170 000 рабочих мест в сфере досуга/гостеприимства терялись в месяц”, — говорится в разосланном документе.

"При президенте Байдене было добавлено около 2,5 миллионов рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства (~250 тысяч в месяц)” — констатирует журналист.

Белый дом утверждает, что Байден отлично справляется с инфляцией и цепочкой поставок.

"Президент принял меры по устранению блокировок в цепочке поставок и повышению цен, включая историческое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва и подписание Указа о конкуренции, который уже снижает цены на слуховые аппараты”.

"Цена на газ на заправке снизилась почти на 10 центов с момента ее пика и продолжает падать”.

 
¹ перевод постов из Twitter автоматический, выполнен сервисом ЯндексПереводчик
 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В России покажут сериал с Кикабидзе, который не бывает в РФ "из-за гордости"
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Юлию Пересильд разыскивают приставы из-за долгов
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
"Ситуация выходит из-под контроля": Анна Седокова высказалась о "ковиде"
Астролог Богданов дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Депутат Ананских опроверг заявление Борреля о давлении РФ на ЕС с помощью СП-2
Адвокат жены Лепса рассказала, ждёт ли супругов раздел имущества
Собчак прилетел новый судебный иск за "ненависть к цыганам"
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам
Экономика и бизнес
Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников