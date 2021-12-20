Американский журналист о годовом "отчёте" Белого дома: "Искажение реальности"

Администрация Белого дома подвела итоги первого года президентства Джо Байдена. "Список достижений" оформлен в виде брошюры и разослан в СМИ.

Как отмечает The Wall Street Journal, "данный документ имеет мало общего с реальностью, поскольку факты, изложенные в нём перевёрнуты почти на 180º". В доказательство издание приводит серию твитов консервативного журналиста Дрю Холдена, в которой он комментирует "пропагандистскую брошюру Белого дома":

"В конце концов, в 2021 году хвастаться было нечем. Инфляция была рекордно высокой. Наш катастрофический уход из Афганистана был унизительным. Пограничный кризис охватил Юго-Запад. При администрации Байдена от COVID-19 умерло больше людей, чем во время правления Дональда Трампа в прошлом году несмотря на то, что Байден заявил во время последних президентских дебатов, что "любой, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов Америки". И вместо того, чтобы, признав ошибки, тихо уйти, он (Байден) хвастается перед СМИ тем, как прошел первый год его правления", — пишет The Wall Street Journal.

Холден же назвал "отчёт" "войной с реальностью" и "отчаянием в конце года, которое, как они (администрация Белого дома) надеются, купит пресса".

В памятке, по словам Холдена, "рассказывается, как, несмотря на беспрецедентные кризисы и противодействие республиканцев в Конгрессе, президент Байден и демократы сделали огромную работу для американского народа в 2021 году”.

О каких достижениях Байдена рассказал Белый дом

70% скачок вакцинации

"В это время в прошлом году: менее 1% американцев были полностью вакцинированы. Сегодня: Более 71% взрослых американцев полностью вакцинированы”.

Комментарий Дрю Холдена:

"забыли" о том, что три препарата для вакцинации были разработаны при предшественнике, Дональде Трампе.

Создание рабочих мест

Белый дом взял на себя ответственность за создание рабочих мест, даже несмотря на то, что ежемесячные показатели занятости часто были намного ниже оценок, и многие государственные рабочие места, созданием которых гордится администрация, находились в штатах, которые нарушили федеральное руководство по блокировкам и мандатам на маски, занимаясь тем, что Байден однажды незабываемо назвал "неандертальским мышлением”.

"За последние 3 месяца администрации Трампа в среднем 170 000 рабочих мест в сфере досуга/гостеприимства терялись в месяц”, — говорится в разосланном документе. "При президенте Байдене было добавлено около 2,5 миллионов рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства (~250 тысяч в месяц)” — констатирует журналист.

Белый дом утверждает, что Байден отлично справляется с инфляцией и цепочкой поставок.

"Президент принял меры по устранению блокировок в цепочке поставок и повышению цен, включая историческое высвобождение из Стратегического нефтяного резерва и подписание Указа о конкуренции, который уже снижает цены на слуховые аппараты”. "Цена на газ на заправке снизилась почти на 10 центов с момента ее пика и продолжает падать”.



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