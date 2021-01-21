Мировые лидеры наперебой поздравляют Байдена

Состоявшаяся вчера инаугурация американского президента привлекла к себе внимание всей мировой общественности. Чего ожидают главы государств от администрации Джо Байдена?

Записи на официальных страницах в соцсетях изучило ИА Reuters.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

"У нас есть общие инвестиции в международный порядок, основанный на правилах, и я приветствую намерения президента Байдена о том, чтобы США вновь присоединились к Парижскому соглашению и прекратили свой выход из Всемирной Организации Здравоохранения."

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Америка вернулась. Новое начало Америки сделает демократию еще более великой. Вместе с корейским народом я поддерживаю ваш путь к "Единой Америке".

Президент Тайваня Цай Инь-Вэнь

Желает новой администрации Байдена "плавного осуществления политики" и надеется на укрепление прочного фундамента тайваньско-американского партнерства для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун

"Сильное американское лидерство будет иметь решающее значение для нашего коллективного восстановления и формирования мира после коронавируса."

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

"Япония и Соединенные Штаты-союзники, прочно связанные узами и разделяющие общечеловеческие ценности. Я с нетерпением жду совместной работы с вами и вашей командой, чтобы укрепить наш альянс и реализовать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион."

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйден

"Соединенные Штаты вернулись. И Европа готова к этому. Воссоединиться со старым и надежным партнером, вдохнуть новую жизнь в наш заветный Союз. Я с нетерпением жду совместной работы с @JoeBiden."

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

"Я с нетерпением жду возможности работать с Байденом и с его новой администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами и работая над нашими общими приоритетами: от борьбы с изменением климата, лучшего восстановления после пандемии и укрепления нашей трансатлантической безопасности."

Президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер

"Сегодня хороший день для демократии. В Соединенных Штатах Америки она столкнулась с огромными трудностями-и выдержала их. Несмотря на попытки разорвать институциональную ткань Америки, избирательные работники и губернаторы, судебные органы и Конгресс оказались сильными. Я очень рад, что Джо Байден переедет в Белый дом. Я знаю, что многие люди в Германии разделяют это чувство."

Папа Римский Франциск

"Под Вашим руководством пусть американский народ продолжает черпать силы из высоких политических, этических и религиозных ценностей, которые вдохновляли нацию с момента ее основания. Я также прошу Бога, источник всей мудрости и истины, направлять ваши усилия по содействию взаимопониманию, примирению и миру внутри Соединенных Штатов и между народами мира для продвижения всеобщего общего блага."

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин

"Я знаю, что президент Байден почувствует вес истории-присутствие его ирландских предков, которые покинули Майо и Лаут в голодные времена в поисках жизни и надежды. Я надеюсь, что он также осознает, как мы в Ирландии гордимся его огромным достижением. Он-один из нас, часть нашей глобальной семьи."

Премьер-министр Испании Педро Санчес

"Победа Байдена — победа демократии над ультраправыми и их тремя методами: массовым обманом, национальным разделением и злоупотреблением, даже насильственным, демократическими институтами… Пять лет назад мы думали, что Трамп был плохой шуткой, но пять лет спустя мы поняли, что он поставил под угрозу не что иное, как самую мощную демократию в мире."

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

"Мы немедленно начнем работать с Байденом в связи с нашим председательством в G20. У нас есть сильная общая повестка дня, начиная от эффективной многосторонности, которую мы оба хотим видеть, и заканчивая изменением климата, зеленым и цифровым переходом и социальной интеграцией."

Президент Франции Эммануэль Макрон

" Мы вместе. Мы станем сильнее, чтобы противостоять вызовам нашего времени. Сильнее, чтобы построить наше будущее. Сильнее, чтобы защитить нашу планету. Добро пожаловать обратно в Парижское соглашение!"

Премьер -министр Канады Джастин Трюдо

"Канада и Соединенные Штаты будут продолжать это партнерство, поскольку мы боремся с глобальной пандемией COVID-19 и поддерживаем устойчивое экономическое восстановление, которое будет строиться лучше для всех. Мы также будем работать вместе, чтобы продвигать климатические действия и чистый экономический рост, поощрять инклюзивность и разнообразие, а также создавать хорошие рабочие места и возможности для среднего класса для наших людей, внося свой вклад в демократию, мир и безопасность дома и во всем мире."

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

"Я с нетерпением жду возможности работать с Байденом над дальнейшим укреплением американо-израильского альянса, продолжением расширения мира между Израилем и арабским миром и противостоянием общим вызовам, главным из которых является угроза, исходящая от Ирана."

Офис Нетаньяху опубликовал отдельное заявление о Трампе:

"президент Трамп, спасибо вам за все великие дела, которые вы сделали для Израиля, особенно за ваше историческое признание Иерусалима столицей Израиля и заключение четырех мирных соглашений между Израилем и арабским миром."

Представитель Палестинской исламистской группировки Хамас Фаузи Бахрум

"Президент США Джо Байден должен изменить курс ошибочной и несправедливой политики в отношении нашего народа и заложить основы безопасности и стабильности в регионе."

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с президентом Байденом и приветствовать его на саммите НАТО в Брюсселе в конце этого года. Наше внимание будет сосредоточено на НАТО-2030, инициативе, направленной на то, чтобы сделать наш сильный альянс еще более сильным и пригодным для будущего."

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус