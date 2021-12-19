The Economist: отключение России от SWIFT ударит по Западу

Отключение от международной межбанковской системы SWIFT может причинить вред России, но точно не сломит её, при этом западные страны рискуют пострадать от этого решения в будущем, сообщает журнал The Economist.

Запад обвиняет Москву в том, что она стягивает войска к границе с Украиной, и предлагает наказать Россию, отключив её от системы SWIFT.

Автор статьи допускает, что руководство сообщества не решится реализовать такую инициативу, руководствуясь принципом политической нейтральности.

По словам обозревателя, Россия готова к отключению от SWIFT с 2014 года, когда в Вашингтоне впервые заявили о такой мере воздействия на Москву.

Журналист отметил, что в таком случае банки России будут вести коммуникацию с иностранными партнёрами с помощью телекса, телефона и электронной почты, а транзакции будут осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT.

Автор предположил, что сначала система может работать нестабильно, однако потом финансовые вливания в СПФС будут способствовать ускорению работы СПФС.

Дестабилизация российской экономики ударит по Евросоюзу, который закупает 35% газа из России и владеет в стране активами на сумму 350 миллиардов долларов.

Если SWIFT будет использована, как оружие против РФ, то Китай разработает собственный аналог, а недружественные США страны начнут искать альтернативу системе, отметил обозреватель.

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