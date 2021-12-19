Отключение от международной межбанковской системы SWIFT может причинить вред России, но точно не сломит её, при этом западные страны рискуют пострадать от этого решения в будущем, сообщает журнал The Economist.
Запад обвиняет Москву в том, что она стягивает войска к границе с Украиной, и предлагает наказать Россию, отключив её от системы SWIFT.
Автор статьи допускает, что руководство сообщества не решится реализовать такую инициативу, руководствуясь принципом политической нейтральности.
По словам обозревателя, Россия готова к отключению от SWIFT с 2014 года, когда в Вашингтоне впервые заявили о такой мере воздействия на Москву.
Журналист отметил, что в таком случае банки России будут вести коммуникацию с иностранными партнёрами с помощью телекса, телефона и электронной почты, а транзакции будут осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT.
Автор предположил, что сначала система может работать нестабильно, однако потом финансовые вливания в СПФС будут способствовать ускорению работы СПФС.
Дестабилизация российской экономики ударит по Евросоюзу, который закупает 35% газа из России и владеет в стране активами на сумму 350 миллиардов долларов.
Если SWIFT будет использована, как оружие против РФ, то Китай разработает собственный аналог, а недружественные США страны начнут искать альтернативу системе, отметил обозреватель.
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