Треугольник "Россия — Индия — Китай" может серьёзно изменить мировой уклад

Как переговоры Путина и Байдена повлияли на военную ситуацию на Украине, чьим партнером станет Индия — России или Америки, а также почему никто не собирается отключать Россию от платёжной системы SWIFT, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог Сергей Михеев.

Войны не будет

— Сергей Александрович, на переговорах Путина и Байдена было заявлено, что нам нужны гарантии непродвижения НАТО на восток. Но нам сказали, что не будет таких гарантий и что США планируют действовать так же, как действовали последние десятилетия.

— Тут надо отделять то, что они говорят, в том числе публично, от того, что они делают. Да, американцы не собираются просто так нам ничего давать, они будут нас обманывать.

Недавно прошла новость о том, что американцы готовы повлиять на Киев, чтобы он согласился на определённую автономию Донбасса в составе Украины — хотя и не на ту, которая указана в Минских соглашениях. Давайте сделаем реверанс в сторону России и будем подавать это ей как большую уступку. Ясно, что это обман с целью продвинуть нас к отказу от Донбасса.

Американцы сделают всё, чтобы сохранить лицо. Выполнять наши требования не будут: не тот силовой баланс. Они наши требования не выполняли, даже когда были Советский Союз и Организация Варшавского договора. Всё равно там была сложная система переговоров, взаимных угроз.

Но сказать, что на переговорах ничего не произошло, тоже нельзя. Заявления Байдена по поводу Украины выбивают почву из-под ног тех, кто считает, что в случае чего американцы впишутся за Украину. Сейчас конкретно Байден сказал, что мы не планируем ни при каких условиях вводить американские войска на Украину, статья 5-я договора НАТО о коллективной безопасности не распространяется на Украину, мы не будем воевать за неё. Более того, у них есть план эвакуации граждан США с Украины в случае экстренной ситуации. Максимум — это, возможно, деньги. А значит, украинской власти сообщается не из Кремля, а из Белого дома простая истина: в случае чего — умирать будете вы, разваливаться будет ваша экономика, трещать будут ваши границы, а мы надавим на Россию санкциями. Это слабое утешение для Украины. Является ли это результатом встречи Байдена и Путина? Да, является. Их разговор открывает окно возможностей, как модно говорить. А кто как сыграет на этих шансах — здесь уже мы должны приложить усилия.

Украине страшно воевать с Россией без гарантий чужой помощи. Помощи не будет.

Команде Зеленского надо делать сейчас вид, что всё хорошо. Хотя на самом деле всё плохо. США будут Украине давать ровно столько, чтобы оставить на плаву этот политический режим.

Если мы добьёмся того, что натовского военного присутствия на Украине не будет, это успех. Но это не решение украинского вопроса. Если в этой стране будут:

абсолютно русофобская власть,

антироссийская пропаганда,

воспитание людей, ненавидящих Россию,

то это для нас проблема. От этой проблемы никакими переговорами с НАТО не уйти. Сейчас Россия пытается вопрос Украины использовать как повод для переговоров на более широкие геополитические темы. А гарантии нашей безопасности не ограничиваются одной Украиной. Недаром Байден сказал, что будет вести консультации внутри НАТО со своими союзниками. Но нас интересует, конечно, другая власть на Украине.

Треугольник "Россия — Индия — Китай"

— США пугает союз России с Китаем. Но есть ещё Индия, тоже огромная держава. Сейчас прошли переговоры наших президентов, были подписаны серьёзные соглашения. Насколько Запад готов противодействовать этому союзу?

— Я не вижу перспектив сотрудничества между США и Индией, которые могли бы угрожать России. Это в первую очередь игра на противоречиях Индии и Китая. Американцам нужна Индия как страна, которая может составить конкуренцию китайцам.

Между Китаем и Индией застарелый территориальный конфликт. Если бы Россия могла быть посредником и предложить решение конфликта, это был бы серьёзный прорыв в будущее.

Потому что американцы не могут предложить своё посредничество. Они могут использовать Индию для давления на Китай, обостряя потенциальный конфликт. А мы могли бы поработать с точки зрения миротворчества. Треугольник из стран:

Россия,

Индия,

Китай

мог бы серьёзно изменить все расклады в мире и стабилизировать ситуацию. А с экономической точки зрения — составить серьёзную конкуренцию Западу. Тем более что все три страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Визит Путина в Индию продемонстрировал, что американцам не удастся использовать Индию на антироссийском направлении. На антикитайском — может быть, а на антироссийском — нет.

Договорённости, которые Индия и Россия заключили в военной сфере, напрямую противоречат принятому в США закону о санкциях против стран, которые покупают российское оружие.

К сожалению, закон отрицательно повлиял на продажи российского оружия. Однако Индия не испугалась: она будет делать то, что считает нужным. Важно, что это произошло накануне разговора Путина с Байденом.

SWIFТ — это нестабильно

— Уже не первый год Россию грозятся отключить от платёжной системы SWIFT. Но это международная система. Разве можно задействовать международные институты для введения санкций? Это неправильно, наверное.

— Задействовать можно. Но это нельзя применять без последствий для тех, кто применяет. Россия — слишком крупный игрок. И когда нам грозят отключением от SWIFT, то одновременно дискредитируют доллар, евро и всю платёжную систему, которая на долларе основана. А это автоматически укрепляет третьи валюты, в первую очередь юань. Потому что Россия в этом случае пойдёт туда, куда можно пойти. Она не исчезнет, не умрёт с голоду. Но вся её экономика начнёт развиваться в сторону:

альтернативных валют,

укрепления собственной валюты.

Это усилит конкурентов Запада и дискредитирует саму систему SWIFT. Потому что если из неё можно исключать таких больших игроков по политическим и просто надуманным поводам, это значит, что система ненадёжная.

Кроме того, это ударит по европейской и даже американской экономике. Например, они говорят о российских долговых обязательствах. А их главный покупатель — европейцы и американцы. То есть по ним тоже будет нанесён удар.

Тут такая же ситуация, как с "Северным потоком-2". В него вложили огромные деньги десятки европейских компаний. Ударите по "Потоку" — ударите и по ним. Несмотря на очень серьёзное давление со стороны США и их союзников, немцы не отказываются от "Северного потока-2".

Теоретически можно представить себе отключение от SWIFT, а фактически это повлечёт каскад отрицательных последствий — краткосрочных и долгосрочных — для всех остальных.

Если бы это только за счёт Европы можно было бы сделать — возможно, американцы это бы сделали. Но всё не так просто.