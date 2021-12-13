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На Украине признали неэффективность отключения России от SWIFT

Мир

Экономист Александр Хмелевский рассказал о бессмысленности угроз политиков США отключить Россию от системы SWIFT из-за "планируемого нападения" на Украину.

На Украине признали неэффективность отключения России от SWIFT

Эксперт назвал несущественными угрозы отключения России от международной системы SWIFT, благодаря которой кредитно-финансовые организации в разных странах мира могут быстро отправлять друг другу информацию и проводить платежи. По словам Хмелевского, только банковское сообщество может решать вопрос по поводу исключения страны из SWIFT, однако ему не выгодно принимать такое решение, поскольку российские банки перечисляют значительные членские взносы.

Кроме того, банки могут обмениваться данными и без системы SWIFT, используя интернет-банкинг, который в последнее время приобрёл популярность, отметил экономист.

"То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счёт они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента", — сообщил Хмелевский в беседе с газетой "Факты".

При этом российские банки, которые зарегистрированы за рубежом, смогут работать в SWIFT, даже если Россию исключат из этой системы. При таком сценарии Россия понесёт только имиджевые потери, но не экономические, подчеркнул Хмелевский.

Последствия для России были бы сильнее в том случае, если бы США и ЕС запретили своим банкам открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, добавил эксперт.

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SWIFT и финансовая война США против РФ
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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