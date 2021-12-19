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В Европе протестуют против ужесточения антикоронавирусных мер

Мир

Мэр Лондона Садик Хан 17 декабря ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за резкого повышения темпов заражаемости коронавирусной инфекцией. После этого тысячи местных жителей организовали митинг, чтобы продемонстрировать возмущение из-за внедрения новых ограничений.

В Европе протестуют против ужесточения антикоронавирусных мер

Британские власти решили объявить двухнедельную изоляцию после Рождества, а также ускорить ревакцинацию. Протестующие принесли плакаты, на которых написали:

  • "Нет паспортов вакцины";
  • "Мы сильнее вместе";
  • "Наши дети не лабораторные крысы";
  • "Я не ваш пациент, вы можете сохранить свою чёртову иглу".

"Я не там, но наблюдаю за огромным лондонским протестом! Это люди из всех слоёв общества, с одной общей целью, чтобы обеспечить сохранение свободы и свержение тирании", — заявила телевизионный психолог Эмма Кенни в Twitter.

Как написали в Sky News, негодующая толпа конфликтовала с полицейскими, в ходе ссоры некоторые из них пострадали. Также журналисты сообщили, что митингующие закидали яйцами кассиров и покупателей в одном из магазинов.

Недовольство антикоронавирусными ограничениями и акции протеста против подобных мер недавно наблюдали в Германии и Нидерландах. В Дании и Австрии власти тоже вводят дополнительные запреты. Ожидается, что президент США Джозеф Байден во вторник, 21 декабря, обратится к народу и расскажет о новых ограничениях.

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COVID-19 в Европе: протесты против обязательной вакцинации и новые антирекорды
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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