Британские врачи назвали ночной симптом "омикрона"

Сильное потоотделение в ночные часы может послужить сигналом, что у пациента новый штамм коронавируса "омикрон", заявил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

По словам врача, речь идёт не о скудном потоотделении, а о ситуации, когда человеку приходится переодеваться, потому что всё насквозь промокло.

"Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё", — пояснил Хан в эфире ITV's Lorraine.

Как подчеркнул врач, обильное потоотделение не исключает и других, "традиционных" симптомов коронавируса:

сухой кашель,

высокая температура,

потеря обоняния и вкуса.

Однако Хан добавил, что при "омикроне" обоняние может остаться, а вот часть симптомов добавится:

насморк,

головная боль, усталость,

ломота.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.