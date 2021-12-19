Сильное потоотделение в ночные часы может послужить сигналом, что у пациента новый штамм коронавируса "омикрон", заявил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.
По словам врача, речь идёт не о скудном потоотделении, а о ситуации, когда человеку приходится переодеваться, потому что всё насквозь промокло.
"Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё", — пояснил Хан в эфире ITV's Lorraine.
Как подчеркнул врач, обильное потоотделение не исключает и других, "традиционных" симптомов коронавируса:
Однако Хан добавил, что при "омикроне" обоняние может остаться, а вот часть симптомов добавится:
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