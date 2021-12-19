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Британские врачи назвали ночной симптом "омикрона"

Здоровье

Сильное потоотделение в ночные часы может послужить сигналом, что у пациента новый штамм коронавируса "омикрон", заявил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

По словам врача, речь идёт не о скудном потоотделении, а о ситуации, когда человеку приходится переодеваться, потому что всё насквозь промокло.

"Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё", — пояснил Хан в эфире ITV's Lorraine.

Как подчеркнул врач, обильное потоотделение не исключает и других, "традиционных" симптомов коронавируса:

  • сухой кашель,
  • высокая температура,
  • потеря обоняния и вкуса.

Однако Хан добавил, что при "омикроне" обоняние может остаться, а вот часть симптомов добавится:

  • насморк,
  • головная боль, усталость,
  • ломота.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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