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NYT: Пентагон занижал число погибших мирных жителей в горячих точках

Мир

Американское издание New York Times провело расследование и выяснило, что руководство Пентагона якобы целенаправленно занижает количество погибших мирных жителей в горячих точках. Речь идёт об авиаударах в Афганистане, Сирии и Ираке.

NYT: Пентагон занижал число погибших мирных жителей в горячих точках

По сообщению газеты, они проанализировали сотни документов и отчётов от Минобороны США по этой теме.

"Невозможно определить полное число жертв (среди мирного населения), но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон", — пишет газета New York Times.

Как отметили аналитики издания, они не только изучили документы и поговорили с десятками очевидцев авиаударов, что позволило сделать вывод, что статистические данные американских военных значительно занижены.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Минобороны США отказалось наказывать военных виновных в "ошибочном" авиаударе в Кабуле. В августе в результате действий американских солдат в столице Афганистана погибли 10 мирных жителей, семеро из которых дети.

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