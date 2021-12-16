Foreign Policy: Пентагон беспокоит военная мощь КНР на границе с Индией

В Пентагоне беспокоятся из-за наращивания военной мощи Китаем на границе с Индией. Речь идёт о демаркационной линии в районе Гималаев.

По данным иностранных СМИ, за последние несколько месяцев КНР существенно увеличило военные силы в приграничной зоне, а в прошлом месяце Пекин доставил к "линии" бомбардировщики.

"За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать", — пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что пока непонятна реакция Минобороны США, в том числе, будут ли американские власти "укреплять" индийскую границу своим вооружением или нет.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что власти КНР потребовали от США призвать к ответу военных, которые возглавляли операцию в момент авиаудара в столице Афганистана Кабуле. Там в результате бомбардировки погибли 10 мирных жителей, семеро из них дети.

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