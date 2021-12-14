Пентагон не накажет своих военных за погибших детей при авиаударе Кабуле

Военное руководство США признало удар по столице Афганистана боевым дроном "ошибочным", однако отказалось наказывать за это подчинённых. Как сообщили в Пентагоне, в ходе расследования "нарушений закона" выявлено не было.

Авиаудар по Кабулу случился в августе этого года. В результате военных действий в столице Афганистана погибли 10 человек, семеро из них дети.

"Последующее расследование этого эпизода на высоком уровне не выявило нарушений закона, но не привело к полной реабилитации причастных к делу, заявив, что такие решения должны быть оставлены на усмотрение командиров", — пишет The New York Times.

Ранее командование заявило, что военные действия были необходимы, чтобы предотвратить нападение террористов. В Пентагоне уточнили, что наказанием за "промах" может стать разжалование военных и выговор, и даже извинились. Однако руководство решило, что ответственность никто не понесёт.

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