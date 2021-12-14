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Пентагон не накажет своих военных за погибших детей при авиаударе Кабуле

Мир

Военное руководство США признало удар по столице Афганистана боевым дроном "ошибочным", однако отказалось наказывать за это подчинённых. Как сообщили в Пентагоне, в ходе расследования "нарушений закона" выявлено не было.

Пентагон не накажет своих военных за погибших детей при авиаударе Кабуле

Авиаудар по Кабулу случился в августе этого года. В результате военных действий в столице Афганистана погибли 10 человек, семеро из них дети.

"Последующее расследование этого эпизода на высоком уровне не выявило нарушений закона, но не привело к полной реабилитации причастных к делу, заявив, что такие решения должны быть оставлены на усмотрение командиров", — пишет The New York Times.

Ранее командование заявило, что военные действия были необходимы, чтобы предотвратить нападение террористов. В Пентагоне уточнили, что наказанием за "промах" может стать разжалование военных и выговор, и даже извинились. Однако руководство решило, что ответственность никто не понесёт.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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