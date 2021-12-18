Россия стремится к миру, а США - к агрессии, считает американский эксперт

Проект взаимных гарантий безопасности в Европе вряд ли изменит агрессивную позицию США, но он наглядно показывает, какая страна хочет сохранить мирные отношения. Такое мнение высказал член американской Объединённой национальной коалиции Джо Ломбардо в беседе с РИА Новости.

17 декабря Россия представила проекты соглашений с НАТО и США, согласно которым участникам запрещается рамещать ракеты средней и более малой дальности в пределах досягаемости. Также в договоре есть пункт о нерасширении НАТО в восточном направлении, в частности, за счёт включения в его состав бывших республик СССР.

"Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США", — сказал Ломбардо.

На прошлой неделе коалиция обратилась к США с просьбой перестать поставлять оружие на Украину и направлять туда военных экспертов. Участники коалиции уверены, что усиление российских войск на границе с Украиной имеет оборонительный характер, хоть страны Запада и пытаются представить это как готовящееся вторжение.

"Я не думаю, что предложение России снизит напряженность. США создали напряженность и желают ее. Такая напряженность подпитывает американский военно-промышленный комплекс, который составляет важную часть экономики США", — отметил Ломбардо.

По мнению эксперта, такая российская инициатива показывает, что Россия стремится к миру, в то время как США настроены агрессивно. Он выразил сожаление, что обычные американцы никогда не узнают об этом предложении РФ из-за выборочно поступающей к ним информации СМИ.

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