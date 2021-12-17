Эксперт назвал цель призывов НАТО "готовиться к худшему" в ситуации с Украиной

Заявления об угрозе агрессии Москвы в отношении Киева могут иметь целью подготовку стран Восточной Европы к размещению на их территории сил США, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, комментируя Pravda.Ru призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам-членам альянса "готовиться к худшему" в ситуации с Украиной.

Эксперт отметил, что сама идея возможной "агрессии РФ против Украины" родилась в США. В Европе она поддерживается евроатлантическим лобби. По словам Оленченко, США заинтересованы в возможности при необходимости разместить свои силы в странах Восточной Европы, в том числе в Болгарии.

"И, соответственно, Столтенберг в беседе с болгарами, поддерживает американский тезис о том, что надо быть готовым к любым сценариям. Значит, Болгарии надо быть готовой принять американские войска", — сказал эксперт.

Он также напомнил, что правительство ФРГ возглавил Олаф Шольц, который является сторонником вывода с немецкой территории американского ядерного оружия. При этом Столтенберг ранее заявлял, что в случае такого развития событий это оружие могут разместить в Восточной Европе. По мнению Оленченко, как вариант размещения может рассматриваться и Болгария.

Ранее генсек НАТО, выступая на совместной с премьером Болгарии пресс-конференции, призвал альянс "готовиться к худшему" сценарию развития событий на востоке Украины в связи с наращиванием у её границ сил РФ.

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