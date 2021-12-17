Генсек НАТО Столтенберг: нужно готовиться к худшему в ситуации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен "надеяться на лучшее, но готовиться к худшему" в ситуации на Украине.

По его словам, всё, что сейчас происходит вокруг этой страны, представляет собой "последовательное и продолжающееся усиление военного присутствия России", передаёт РИА Новости.

"Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Также он добавил, что представители НАТО продолжают внимательно следить за действиями РФ. Как отметил генсек организации, для этого альянсу пришлось увеличить свои разведывательные мощности.

Кроме того, Столтенберг пояснил, что НАТО будет и дальше поддерживать Киев.

В последнее время в западных СМИ регулярно появляются публикации об "агрессивных планах" РФ по отношению к Украине. В Кремле в ответ на эти сообщения уже неоднократно заявляли: Россия не готовится к вооружённому нападению.

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