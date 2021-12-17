Польский солдат Чечко рассказал об убийстве поляками волонтёров на границе

Польский солдат Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию и попросил политического убежища, рассказал, что видел, как польские пограничники убивали волонтёров, помогавших беженцам.

Он признался, что видел два инцидента, когда пограничники Польши убивали польских добровольцев.

"[Я был] в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтёр и начинал говорить "куда вы их ведёте?", а пограничник просто выстреливал ему в лоб", — сказал Эмиль Чечко в интервью АТН.

Накануне белорусские пограничники нашли неподалёку от погранзаставы Тушемля Гродненской погрангруппы польского солдата Эмиля Чечко 1996 года рождения. Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с проводимой Польшей политикой урегулирования миграционного кризиса. Также военнослужащий был шокирован "практикой негуманного обращения с беженцами".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки выбрасывали на белорусскую территорию тела беженцев.