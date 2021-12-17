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Польский солдат Чечко рассказал об убийстве поляками волонтёров на границе

Мир

Польский солдат Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию и попросил политического убежища, рассказал, что видел, как польские пограничники убивали волонтёров, помогавших беженцам.

Польский солдат Чечко рассказал об убийстве поляками волонтёров на границе

Он признался, что видел два инцидента, когда пограничники Польши убивали польских добровольцев.

"[Я был] в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтёр и начинал говорить "куда вы их ведёте?", а пограничник просто выстреливал ему в лоб", — сказал Эмиль Чечко в интервью АТН.

Накануне белорусские пограничники нашли неподалёку от погранзаставы Тушемля Гродненской погрангруппы польского солдата Эмиля Чечко 1996 года рождения. Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с проводимой Польшей политикой урегулирования миграционного кризиса. Также военнослужащий был шокирован "практикой негуманного обращения с беженцами".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки выбрасывали на белорусскую территорию тела беженцев.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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