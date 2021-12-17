EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Брат убитой гадалки заявил, что не знал об угрозах в её адрес
ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза
Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"
Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"
Губернатор Ростовской области обратился с посланием к инвесторам
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Собчак назвала людей, которых на днях объявили предателями родины
Елена Яковлева нашла необычное применение для мази от геморроя
Китай призвал Иран бороться с двойными стандартами Запада по ядерному оружию

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Мир

Польский военнослужащий решил попросить политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает белорусский Госпогранкомитет.

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

По информации ведомства, накануне вечером в пограничной полосе неподалёку от погранзаставы Тушемля Гродненской погрангруппы был обнаружен польский солдат Чечко Эмиль 1996 года рождения. Он рассказал белорусским пограничникам, что служит в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, которую задействовали в охране границы во время действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

Сообщается, что остановленный пограничниками солдат попросил политического убежища в Белоруссии

"в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 декабря двое польских военнослужащих пострадали при попытке нелегальных мигрантов прорваться через границу с белорусской территории. Одному из солдат попали камнем в лицо, другой получил травму колена.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Миграционный кризис на границе с Польшей закончился, не начавшись - мнение
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Коронавирус и "испанка" оказались "золотым дном" для бигфармы
Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"
ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза
Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"
В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО
Губернатор Ростовской области обратился с посланием к инвесторам
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Собчак назвала людей, которых на днях объявили предателями родины
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Елена Яковлева нашла необычное применение для мази от геморроя
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Правила игры
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников