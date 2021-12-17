Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Польский военнослужащий решил попросить политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает белорусский Госпогранкомитет.

По информации ведомства, накануне вечером в пограничной полосе неподалёку от погранзаставы Тушемля Гродненской погрангруппы был обнаружен польский солдат Чечко Эмиль 1996 года рождения. Он рассказал белорусским пограничникам, что служит в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, которую задействовали в охране границы во время действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

Сообщается, что остановленный пограничниками солдат попросил политического убежища в Белоруссии

"в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 декабря двое польских военнослужащих пострадали при попытке нелегальных мигрантов прорваться через границу с белорусской территории. Одному из солдат попали камнем в лицо, другой получил травму колена.

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