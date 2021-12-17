EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сокуров: моё письмо в СПЧ не для публичного обсуждения
Посол ФРГ объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина
Депутат Митрохин рассказал, почему его задержали
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Двух активисток "Pussy Riot" обвинили в пропаганде нацизма
Врач объяснил, почему у Гузеевой после СОVID-19 пропал голос
В ЕС решили засекретить возможные санкции, чтобы не дать козыри России
Не вылезающая из больниц Асмус дала совет: "От "ковида" прививайтесь"
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку

Столтенберг про НАТО: Расширялись, расширяемся и будем расширяться

Мир

Расширение НАТО будет продолжаться, нравится это России или нет, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. По его словам, Москва "преувеличивает угрозу", а на самом деле "её нет".

Столтенберг про НАТО: Расширялись, расширяемся и будем расширяться

Выступая на пресс-конференции в четверг, Столтенберг затронул также возможность членства Украины в НАТО, которое президент России Владимир Путин назвал "красной чертой”, подчеркнув, что альянс "уже оказывает военную поддержку восточноевропейскому государству".

"Страны НАТО уже обучают украинские войска и консультируют их, — пояснил он. — Они проводят совместные учения и предоставляют военные материалы и технологии. Поддержка альянсом Украины не является угрозой для России”.

Столтенберг добавил, что возможное партнерство с Украиной станет главным пунктом повестки дня предстоящего саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года. На вопрос о том, будет ли блок продолжать расти, он сказал:

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже заняли Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты России”.

Более того, он пообещал, что НАТО "не будет искать компромисса с Москвой, которая потребовала, чтобы блок пересмотрел обещание, которое он дал в 2008 году, вовремя ввести Украину и Грузию”.

Военный чиновник повторил, что руководство НАТО хочет вести предметный диалог с Россией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Флот НАТО прорвался в Черное море: Подготовка к войне или акт устрашения?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Белый дом: 79-летний Байден собирается переизбираться в 2024 году
Пчелы против мёда: Зеленский вступил в борьбу с неонацизмом
Шведское исследование: COVID-вакцины истощают иммунную систему
Почему Китай для США важнее России?
Сокуров: моё письмо в СПЧ не для публичного обсуждения
Посол ФРГ объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина
Депутат Митрохин рассказал, почему его задержали
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Двух активисток "Pussy Riot" обвинили в пропаганде нацизма
Врач объяснил, почему у Гузеевой после СОVID-19 пропал голос
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос
Экономика и бизнес
Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников