Столтенберг про НАТО: Расширялись, расширяемся и будем расширяться

Расширение НАТО будет продолжаться, нравится это России или нет, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. По его словам, Москва "преувеличивает угрозу", а на самом деле "её нет".

Выступая на пресс-конференции в четверг, Столтенберг затронул также возможность членства Украины в НАТО, которое президент России Владимир Путин назвал "красной чертой”, подчеркнув, что альянс "уже оказывает военную поддержку восточноевропейскому государству".

"Страны НАТО уже обучают украинские войска и консультируют их, — пояснил он. — Они проводят совместные учения и предоставляют военные материалы и технологии. Поддержка альянсом Украины не является угрозой для России”.

Столтенберг добавил, что возможное партнерство с Украиной станет главным пунктом повестки дня предстоящего саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года. На вопрос о том, будет ли блок продолжать расти, он сказал:

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже заняли Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты России”.

Более того, он пообещал, что НАТО "не будет искать компромисса с Москвой, которая потребовала, чтобы блок пересмотрел обещание, которое он дал в 2008 году, вовремя ввести Украину и Грузию”.

Военный чиновник повторил, что руководство НАТО хочет вести предметный диалог с Россией.

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