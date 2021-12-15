НАТО: предложенный Россией мораторий на размещение ракет в Европе ненадёжен

НАТО не планирует размещать ядерные ракеты средней дальности в Европе, поэтому руководство альянса отклоняет предложение Кремля подписать мораторий на установку этого вида оружия на континенте.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генсека организации Йенса Столтенберга, Москва годами нарушала Договор о ядерных силах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и поэтому ее идея о моратории "не заслуживает доверия".

"Предложение России о моратории не заслуживает доверия, потому что у нас был запрет, и они нарушили его, - заявил Столтенберг. - Так что, если Россия проверяемым образом не уничтожит все свои ракеты SSC-8 - именно они нарушили договор о РСМД – то оснований доверять ей нет, особенно сейчас, когда русские предлагают запрет на то, что они уже начали развертывать".

Однако, Столтенберг подчеркнул, что организация по-прежнему готова к диалогу с Кремлем, поскольку считает необходимым "контроль над вооружениями для предотвращения новой гонки вооружений".

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что новый виток противостояния возможен, если НАТО и США не предоставят гарантий того, что запрещенное Договором о ядерных силах средней и меньшей дальности оружие (Вашингтон вышел из него 2 августа 2019 года во время президентства Дональда Трампа – Прим.ред), не будет развернуто.

По словам замминистра, "отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военно-техническим и военно-техническим".

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