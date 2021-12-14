Что предложит Россия Штатам для обеспечения гарантий безопасности

До конца текущей недели Россия передаст Соединённым Штатам свои предложения по гарантиям безопасности. В основу документа будет заложена идея о запрете странам укреплять свою оборону за счёт других государств, пишут "Известия" со ссылкой на Совфед РФ.

К слову, напомним, идея эта не нова: её впервые странам НАТО предлагала Москва ещё 13 лет назад. Тогда это было названо "принципом неделимой безопасности", который президент РФ Дмитрий Медведев предлагал прописать в Договоре о европейской безопасности (проект был опубликован на сайте Кремля в 2009-м).

По словам Сергея Кисляка, заместителя главы комитета Совфеда по международным делам, принципы, предлагавшиеся в 2009 году, "были и остаются актуальными по сей день".

"Теперь основа того давнего документа конкретизирована. Но этот принцип (неделимой безопасности) остался".

Кисляк уверен, что в новых условиях договориться удастся. Уже даже потому, что тянуть дальше некуда:

"Расширение НАТО вступило в очень уж резкое противоречие с принципом неделимой безопасности", как заявлял ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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