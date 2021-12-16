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Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос

Мир

Белорусы доверяют нынешнему президенту Александру Лукашенко. Это подтвердили результаты опроса, проведённого в Минске и во всех областях Белоруссии.

Лукашенко доверяют более 72% белорусов, показал масштабный опрос

Прошедшее исследование "Беларусь: мнение о будущем" показало, что доверие к белорусскому лидеру среди населения выросло за последнее время.

"Президенту в целом доверяют 72,3% граждан (показатель является суммой результатов "доверяю" — 45,9% и "скорее доверяю" — 26,4%). По сравнению с предыдущим аналогичным исследованием этот показатель вырос на 5,8% (было 66,5%)", — передаёт агентство БЕЛТА слова Сергея Мусиенко, руководителя Аналитического центра EcooM.

Ранее Лукашенко заявил, что его главная задача — уберечь государство и народ от войны. На совещании в Витебске он обратился к местной власти и объяснил, что ни одна война не проходила мимо белорусов в прошлом, а значит не пройдёт и в будущем. По мнению лидера, сейчас есть угроза войны, а значит Белоруссия должна быть к ней готова.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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