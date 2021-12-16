В Кремле отреагировали на упоминание военных РФ в ЛДНР в материале суда

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ошибкой упоминание российской армии на территории ЛДНР в приговоре по делу о коррупции при транспортировке продуктов. По словам пресс-секретаря российского президента, "это невозможно".

"Никаких вооружённых сил РФ на территории самопровозглашённых республик не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории РФ", — подчеркнул Песков, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим представитель Кремля заявил, что Россия регулярно поддерживает жителей Донбасса. В этот регион власти доставляют гуманитарную помощь, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в ноябре Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал документ, в котором косвенно сообщили о присутствии российских военных в ЛДНР. Заместителя начальника по военному питанию одной из частных компаний обвинили во взяточничестве. Деньги получал руководитель Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа.

"В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…> Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружённых сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР", — написали в документе.

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