Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к идее Владимира Зеленского относительно референдума по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Пескова, возможный референдум является внутренним делом Украины.
"Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно было бы понять и знать, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и что кризис в этом регионе — сугубо внутреннее дело Украины.
"Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по-мирному, и путём налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашённых республик", — добавил пресс-секретарь Путина.
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