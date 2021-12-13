В Кремле рассказали, что думают про идею Киева о референдуме по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к идее Владимира Зеленского относительно референдума по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Пескова, возможный референдум является внутренним делом Украины.

"Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно было бы понять и знать, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и что кризис в этом регионе — сугубо внутреннее дело Украины.

"Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по-мирному, и путём налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашённых республик", — добавил пресс-секретарь Путина.

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