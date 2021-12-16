Администрация Байдена обнародовала ранее засекреченные документы по убийству президента США Джона Ф. Кеннеди.
Пакет состоит из более чем 1400 документов. Однако это не все материалы по делу об убийстве президента — ещё тысячи документов остаются под грифом "секретно".
Как следует из части, ставшей достоянием общественности, на причастность к преступлению проверялись "сведения о коммунистах и либералах".
Самый старый документ рассекреченного комплекта датирован 11 октября 1941 года. В нём говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее.
Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
Предполагаемый убийца — а других версий так и нет — Ли Харви Освальд был быстро арестован и застрелен, находясь под стражей в полиции. Но историки по-прежнему скептически относятся к тому, что в разгар Холодной войны проблемный молодой человек с винтовкой, заказанной по почте, был единолично ответственен за убийство, которое изменило ход американской истории.
Рассекреченные документы включают телеграммы и записки ЦРУ, в которых обсуждаются ранее раскрытые, но так и не полностью объясненные визиты Освальда в советское и кубинское посольства в Мехико, а также обсуждение в течение нескольких дней после убийства потенциальной причастности Кубы к убийству Кеннеди.
После убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали мексиканскую сотрудницу посольства Кубы, с которой общался Освальд, и она сказала, что Освальд "исповедовал себя коммунистом и поклонником Кастро", согласно записке. Это отсылка к Фиделю Кастро, тогдашнему кубинскому лидеру и противнику Белого дома Кеннеди.
Ознакомится с документами можно на веб-сайте Национального архива.
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