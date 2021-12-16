Рассекречена часть документов по убийству Кеннеди, намекающая на советский след

Администрация Байдена обнародовала ранее засекреченные документы по убийству президента США Джона Ф. Кеннеди.

Пакет состоит из более чем 1400 документов. Однако это не все материалы по делу об убийстве президента — ещё тысячи документов остаются под грифом "секретно".

Как следует из части, ставшей достоянием общественности, на причастность к преступлению проверялись "сведения о коммунистах и либералах".

Напомним, Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в штате Техас.

Самый старый документ рассекреченного комплекта датирован 11 октября 1941 года. В нём говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее.

Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

"Советско-кубинский след"

Предполагаемый убийца — а других версий так и нет — Ли Харви Освальд был быстро арестован и застрелен, находясь под стражей в полиции. Но историки по-прежнему скептически относятся к тому, что в разгар Холодной войны проблемный молодой человек с винтовкой, заказанной по почте, был единолично ответственен за убийство, которое изменило ход американской истории.

Рассекреченные документы включают телеграммы и записки ЦРУ, в которых обсуждаются ранее раскрытые, но так и не полностью объясненные визиты Освальда в советское и кубинское посольства в Мехико, а также обсуждение в течение нескольких дней после убийства потенциальной причастности Кубы к убийству Кеннеди.

В одной памятке ЦРУ описывается, как Освальд позвонил в советское посольство, находясь в Мехико, чтобы попросить визу для посещения Советского Союза. Он также побывал в кубинском посольстве, очевидно, заинтересованный в туристической визе, которая позволила бы ему посетить Кубу и ждать там советской визы. Третьего октября, более чем за месяц до убийства, он вернулся в Соединённые Штаты через контрольно-пропускной пункт на границе Техаса.

В другой записке, датированной днём после убийства Кеннеди, говорится, что, согласно перехваченному телефонному звонку в Мехико, Освальд общался с сотрудником КГБ, находясь в советском посольстве в сентябре того года.

После убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали мексиканскую сотрудницу посольства Кубы, с которой общался Освальд, и она сказала, что Освальд "исповедовал себя коммунистом и поклонником Кастро", согласно записке. Это отсылка к Фиделю Кастро, тогдашнему кубинскому лидеру и противнику Белого дома Кеннеди.

Ознакомится с документами можно на веб-сайте Национального архива.

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