Киевский политолог оценил сценарий зимнего краха Украины

Украинский политолог Андрей Золотарёв оценил слова экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что в феврале в случае сильного мороза может полностью остановиться украинская энергетическая система. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что потенциальная опасность связана с неправильными решениями администрации Украины.

По словам Золотарёва, интервью Богдана украинскому журналисту — дурной тон и попытка дистанцироваться от Зеленского из-за возможных проблем в экономике. Однако слова бывшего главы Офиса президента Украины близки к истине, считает эксперт.

"Что касается риска такого "идеального шторма", он существует. Но всё относительно. Поскольку говорили о том, что уже к концу декабря прибежит вот этот "белый полярный пушистый зверёк" на Украину. Но как-то благодаря тёплому декабрю пропетляли", — заявил Золотарев.

Судьба Украины зависит от погоды

Золотарёв добавил, что украинские АЭС в данный момент работают на полную мощность. Также Украине помогают закупки электроэнергии из Белоруссии, подчеркнул специалист, отмечая, что в случае сильных холодов проблемы у Киева действительно могут быть.

"Пока, если не будет очень сильных холодов, то, в принципе, такого апокалиптического сценария не будет. Другое дело, если такие грянут и продержаться хотя бы недели две, тогда действительно это возможно. То, что будут неблагоприятные последствия цен на газ для украинской промышленности и, соответственно, это отразится и на потребительских ценах, и на поступлении в бюджет, это тоже так. Но спешить с прогнозами апокалипсиса я бы не стал", — считает Золотарёв.

Новый Майдан приведёт к распаду Украины

Богдан в интервью Гордону также заявил, что Зеленский должен уйти со своего поста, чтобы была возможность исправить ситуацию, но призвал украинцев не выходить на новый Майдан, так как "Украина этого не переживёт". Политолог Золотарев с мнением экс-главы Офиса президента согласился.

"Он прекрасно понимает, что если добавить к имеющимся социально-экономическим проблемам ещё и политический кризис, то государство может превратиться в ту самую карту на стене, которую Голобородько нашёл в третьей части сериала "Слуга народа", когда просто произойдёт дефрагментация государства, его распад. Это он понимает. Человек, может быть, он и мерзкий, но не глупый", — заявил политог.

По мнению Золотарёва, сейчас главная задача для Зеленского — не допустить энергетического кризиса на Украине.

"Зеленский может только одно сделать: в этой ситуации хотя бы удержать социально-экономическую ситуацию и не довести дело до энергокризиса. По крайней мере, тогда можно будет думать о другом. Если энергокризис случится, то это будет тем самым "чёрным лебедем" для власти Киева", — подытожил Золотарев.

Ранее Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что из-за неумелых действий президента Владимира Зеленского и его окружения Украину ждёт тяжёлая зима. В частности, в феврале в случае сильного мороза может полностью остановиться энергетическая система страны — Украине нечем будет отапливать города.

В интервью Богдан также отметил, что из-за высоких цен на газ украинские предприятия ждёт остановка уже в январе 2022 года, так как им будет невыгодно производить продукцию. Экс-глава Офиса украинского президента добавил, что жителей страны ожидают задержки в социальных выплатах из-за дыр в бюджете.

Андрей Богдан руководил предвыборной кампанией Владимира Зеленского в 2019 году, а также участвовал в формировании партии "Слуга народа". После вступления президента Украины в должность он стал главой Администрации, которая впоследствии была переименована в Офис. В феврале 2020 года Богдан ушёл со своего поста из-за конфликта в окружении Зеленского.

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