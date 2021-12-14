Цены на газ в Европе подскочили выше 1500 долларов

На европейском рынке продолжает расти стоимость газа, которая к закрытию торгов преодолела отметку в 1525 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

На открытии торгов 14 декабря стоимость фьючерсов составляла более 1400 долларов. Потом стоимость "голубого топлива" ненадолго упала до 1350 долларов и вновь подскочила, на этот раз уже до 1525 долларов. Если сравнить с предыдущим днём, когда газ стоил 1356 долларов, рост составил 12,6%.

Ранее директор Центра изучения мировых энергорынков Вячеслав Кулагин объяснил Pravda.Ru, почему в Европе растёт цена на газ. С одной стороны, это происходит из-за дефицита предложения и серьёзной откачки из европейских хранилищ. С другой стороны, цены на газ поползли вверх после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу "Северного потока-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.