Эксперт Кулагин назвал две причины роста цен на газ в Европе до 1400 долларов

Директор Центра изучения мировых энергорынков Вячеслав Кулагин объяснил Pravda.Ru, почему рост цен на газ в Европе достиг 1400 долларов за тысячу кубометров.

"Да, цены на газ растут. Причин две. Первая — это ситуация на рынке. Потому что мы видим недостаток предложений в текущей ситуации. То есть определенный дефицит, плюс достаточно серьезная откачка идёт из хранилищ. И, конечно, на этом фоне есть достаточно серьёзные риски в части прохождения зимнего периода нашими европейскими партнерами. Все эти риски отражаются и в цене газа", — сказал Кулагин.

Цены на газ поползли вверх после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, отметил собеседник издания.

"И второй фактор — заявление министр иностранных дел Германии в части "Северного потока". Было сказано, что в настоящий момент есть препятствия для СП-2 и в текущей конфигурации он не может быть введен. Это фактор, который усложняет у нас зимнюю картинку и способствует тому, чтобы цены на газ росли. Соответственно, мы видим сочетание нормальных фундаментальных рыночных факторов и политических заявлений", — подчеркнул Кулагин.

Во вторник, 14 декабря цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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