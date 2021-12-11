США не стали отправлять военную помощь Украине

США, планировавшие направить на Украину 200 военную помощь на сумму 200 миллионов долларов, отложили этот шаг. Об этом сообщает телеканал NBC NEWS, который ссылается на свои источники.

Журналисты уточнили, что все документы для оказания Киеву военной поддержки были подготовлены администрацией президента США в последние несколько недель. Однако вооружение и военная техника до сих не отправлены, несмотря на то, что украинские власти их очень ждут и постоянно напоминают о них.

По сообщению источника, США задерживают отправку оружия на Украину из-за того, что хотят дать дипломатам возможность и время ослабить напряжённость в российско-украинских отношениях. Кроме того, правительство Соединённых Штатов хочет сохранить за собой инструмент воздействия в случае "российской агрессии".

Телеканал сообщил, что США сохраняют готовность активно помогать Украине в случае необходимости, особенно в случае эскалации.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США будут продолжать помогать Украине усиливать её оборонный потенциал.

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