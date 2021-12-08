Пентагон заявил о военной помощи Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отправляют на Украину последнюю партию военной помощи.

Уточняется, что речь идёт о стрелковом оружие и боеприпасах. Об этом Кирби заявил на брифинге для журналистов.

"Президент Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов, финальная часть которой прибывает на Украину на этой неделе", — цитируют представителя Пентагона РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готовится встреча России и НАТО, на которой будет обсуждаться обеспокоенность России расширением альянса. Американский лидер добавил, что на встрече будут обсуждаться меры для снижения напряжения в Восточной Европе.

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