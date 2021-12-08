Байден анонсировал встречу России и НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что готовится встреча России и НАТО, на которой будет обсуждаться обеспокоенность РФ расширением альянса.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО", — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер добавил, что на встрече будут обсуждаться меры для снижения напряжения в Восточной Европе.

Ранее президенты России и США провели переговоры. Владимир Путин и Джо Байден общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным Белого дома, американский лидер выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине и дал российскому коллеге понять, что Вашингтон и Брюссель ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ.

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