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Байден анонсировал встречу России и НАТО

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что готовится встреча России и НАТО, на которой будет обсуждаться обеспокоенность РФ расширением альянса.

Байден анонсировал встречу России и НАТО

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО", — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер добавил, что на встрече будут обсуждаться меры для снижения напряжения в Восточной Европе.

Ранее президенты России и США провели переговоры. Владимир Путин и Джо Байден общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным Белого дома, американский лидер выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине и дал российскому коллеге понять, что Вашингтон и Брюссель ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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