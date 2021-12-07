Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.
По данным Белого дома, американский лидер выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине. Байден дал Путину понять, что Вашингтон и Брюссель ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ.
Президент США выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал обстоятельную и продолжительную видеоконференцию, на которой лидеры двух стран должны обсудить ситуацию на Украине, активность НАТО в Черноморском регионе и гарантии безопасности.
Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве (Швейцария). Мероприятие носило очный формат.
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