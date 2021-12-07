В беседе с Путиным Байден пригрозил России санкциями из-за Украины

Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

По данным Белого дома, американский лидер выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине. Байден дал Путину понять, что Вашингтон и Брюссель ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ.

Президент США выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал обстоятельную и продолжительную видеоконференцию, на которой лидеры двух стран должны обсудить ситуацию на Украине, активность НАТО в Черноморском регионе и гарантии безопасности.

Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве (Швейцария). Мероприятие носило очный формат.

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