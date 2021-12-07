Переговоры Путина и Байдена продлились два часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлились два часа. Общение лидеров двух стран было организована в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал обстоятельную и продолжительную видеоконференцию, на которой лидеры двух стран должны обсудить ситуацию на Украине, активность НАТО в Черноморском регионе и гарантии безопасности.

Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве (Швейцария). Мероприятие носило очный формат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин в ходе беседы с Байденом чётко объяснит позицию Москвы по украинскому кризису и напомнит о важности выполнения Минских договорённостей.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США.

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