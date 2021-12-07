Трамп назвал предстоящие переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, как пройдут телефонные переговоры американского лидера Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам политика, Путин в ходе разговора будет гораздо увереннее отстаивать свои позиции, чем Байден, передаёт телеканал Newsmax.

"Это неравный матч для нашей страны. Это не тот матч, на который вообще следовало бы нас допускать. Всё равно что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что у Байдена довольно "мягкие" отношения с российским коллегой. Как отметил экс-президент США, когда он находился у власти, коммуникация с Москвой всегда осуществлялась в более жёстких форматах.

Переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря, примерно в 18:00 по московскому времени. Президенты США и РФ собираются обсудить:

Напряжённую ситуацию на Украине;

Активность НАТО в Черноморском регионе;

Гарантии безопасности.

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