Летние лайфхаки для контроля жирного блеска: борьба с жарой без лишних хлопот

Лето для обладателей жирной кожи — особый период, когда на улицу обязательно нужно брать салфетки для лица и пудру. Однако мы подготовили несколько лайфхаков, чтобы облегчить вам жизнь и избежать излишнего беспокойства из-за жирного блеска в течение дня.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication