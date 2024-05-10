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Летние лайфхаки для контроля жирного блеска: борьба с жарой без лишних хлопот

Три простых совета, которые помогут контролировать жирный блеск во время жары

Моя семья » Красота и стиль

Лето для обладателей жирной кожи — особый период, когда на улицу обязательно нужно брать салфетки для лица и пудру. Однако мы подготовили несколько лайфхаков, чтобы облегчить вам жизнь и избежать излишнего беспокойства из-за жирного блеска в течение дня.

Три простых совета, которые помогут контролировать жирный блеск во время жары
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Откажитесь от увлажняющего крема: да, кожа требует увлажнения после умывания, но утром владельцам жирной кожи можно пропустить этот шаг. Достаточно умыться и слегка промокнуть лицо, чтобы кожа впитала необходимое количество влаги. Если не можете обойтись без крема, выбирайте эмульсии без пленки на лице.
  2. Отложите тональный крем: в обычные дни он практически не понадобится, если ваша работа не связана с бьюти. Даже матирующий тональный крем со временем начнет блестеть и забивать поры. На чистую кожу лучше наносить консилер для ретуширования недостатков, оставляя большую часть лица нетронутой.
  3. Используйте салициловую кислоту: в летний период пересмотрите свой уход за кожей. Если у вас очень жирная кожа, попробуйте добавить в свою ежедневную рутину салициловую кислоту. Разведите ее в минеральной воде и протирайте лицо один-два раза в день. Через несколько дней заметите, что жирный блеск уже меньше мешает вам даже в жару.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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