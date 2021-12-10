Зеленский: Украина на пути в НАТО натыкается на "шлагбаум"

Президент Украины Владимир Зеленский расcказал о пути страны в НАТО и о трудностях, с которыми она сталкивается в связи с этим.

Так, он заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО.

"Мы идём, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу.

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