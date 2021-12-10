Зеленский: Украина лидер демократических преобразований в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну лидером демократических преобразований в регионе, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он принял участие в виртуальном саммите за демократию, который был организован президентом США Джо Байденом.

Свою позицию Зеленский аргументировал тем, что на Украине создана новая инфраструктура антикоррупционных институций и внедрены инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий.

Ранее на улицах Киева журналисты заметили кортеж президента Украины Владимира Зеленского. На одной из машин был прикреплён элемент, который используется для защиты от крупных животных или в криминальных кругах для тарана людей.

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