Зеленский: не исключаю референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу.

"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — сказал лидер во время интервью телеканалу "1+1".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну лидером демократических преобразований в регионе. Свою позицию он аргументировал тем, что на Украине создана новая инфраструктура антикоррупционных институций и внедрены инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий.

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