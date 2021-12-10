В МИД РФ заявили, что отношения Москвы и Запада "подошли к критической черте"

Представители МИД РФ опубликовали заявление о диалоге с США и другими западными государствами относительно выработки гарантий безопасности нашей страны. В министерстве подчеркнули необходимость диалога между политиками.

В МИД РФ отметили, что контакт российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена крайне нужен в наше время. Важность диалога представители министерства связали с всё ещё деградирующими отношениями России и Запада.

"Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте", — заявили на официальном сайте МИД РФ.

Ухудшению отношений способствовали ложные данные о вторжении России на Украину, милитаризация этой страны и поощрение русофобии, сообщили в министерстве. Его представители указали на внезапные учения НАТО в Чёрном море и полёты бомбардировщиков этого военного блока рядом с границами РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков осудил НАТО за игнорирование предупреждений Москвы. Альянс продвигает к границам нашей страны военную технику, сказал политик.

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