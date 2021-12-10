В МИД заявили о максимальном приближении военной инфраструктуры НАТО к России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО игнорирует все предостережения с российской стороны и максимально близко продолжает продвигать свою военную инфраструктуру к России.

"К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается", — передаёт информационное агентство РИА Новости его слова.

Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом потребовал от американского коллеги гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и развёртывать наступательные вооружения в таких странах, как Украина.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил ещё раз, что НАТО готова к диалогу с Россией. Он также отметил важность недавно прошедшей онлайн-встречи Путина и Байдена. По его словам, НАТО выступает за то, что называет "двуединым подходом к России: сдерживание, оборона, но также и диалог".

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